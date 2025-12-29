ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

79-годишен загина при пожар в Благоевград

Пожарна Снимка: Архив

79-годишен мъж загина при пожар в Благоевград, съобщиха от полицията.

Огънят е пламнал на 24 декември в плевня, находяща се в района на втория бараж на река „Струма" под жк. „Струмско".

По случая се води разследване. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

