79-годишен загина при пожар в Благоевград

79-годишен мъж загина при пожар в Благоевград, съобщиха от полицията.

Огънят е пламнал на 24 декември в плевня, находяща се в района на втория бараж на река „Струма" под жк. „Струмско".

По случая се води разследване.