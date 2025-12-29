Касите на община Пловдив с празнично работно време, вижте кога не обслужват клиенти

Във връзка с приключването на отчетната 2025 година и необходимостта от техническа подготовка за работа с евро от началото на следващата, касите на община Пловдив ще са с различно работно време, съобщиха от градската управа.

На 30 декември тези в сградата на площад "Стефан Стамболов" 1 и Дирекция "Местни данъци и такси" на ул. "Радецки" 18А ще работят с клиенти от 8,30 до 11 ч. На 5 януари граждани ще се обслужват на касата в общината от 8,30 ч. за тези, които искат да платят чрез ПОС терминали, а от 10 ч. ще се приемат и плащания в брой. Дирекция "Местни данъци и такси" ще работи с клиенти след 13 ч.

На 30 декември и 5 януари касовите гишета на "Местни данъци и такси" в районните администрации в "Южен", "Северен", "Западен", "Източен" и "Тракия" няма да обслужват граждани. Хората могат да отидат в сградата на ул. „Радецки" 18А.

От полицията също съобщиха, че на 30 декември гражданите ще могат да плащат за административни услуги в КАТ чрез банков превод до 11,30 ч., а след това, до края на работния ден, само чрез ПОС терминалите на гишетата. В пловдивския сектор "Пътна полиция" ще се обслужват граждани до обяд.

От МВР припомнят, че на 31 декември и 1 януари няма да бъдат приемани картови плащания на глоби по Закона за движение по пътищата чрез терминални устройства в патрулните автомобили. При възникнала необходимост от заплащането им, служителите на "Пътна полиция" ще насочват към други начини за разплащане.