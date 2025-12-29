Една програма на ИАНМСП, представена от д-р Бойко Таков

Проектът, който Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) изпълнява, е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансиран от Европейския съюз, и е насочен към микро, малки и средни предприятия, ситуирани в Северна България. Идеята за тази програма се базира на факта, че тяхната производителност и продажби са значително по-ниски спрямо останалата част на страната и спрямо сходни региони в ЕС. Основните ограничения пред растежа са недостигът на работна сила (по количество и умения), слабите управленски практики и ограниченото използване на съвременни технологии.

Фирмите в Северна България не наваксват изоставането си в производителността. Ръстът на производителността се дължи предимно на излизането на нископродуктивни фирми от пазара, а не на вътрешно надграждане чрез по-добро управление, иновации и технологии. По отношение на заетостта младите фирми (под 5 години) са основните създатели на работни места, докато по-старите и средните по размер предприятия (50–249 служители) често съкращават персонал, особено по време на кризи. Използването на технологии е ограничено и предимно базово (напр. уебсайт), с нисък ефект върху производителността. Съществува значителен потенциал за автоматизация и внедряване на AI, особено като отговор на недостига на кадри, което представлява проблем, който бизнесът ясно разпознава и за който търси практични решения.

Износът дава още една важна насока. Делът на износителите в Северна България е сходен с този в останалата част на страната, но обемите на износа са по-малки. В същото време фирмите, които изнасят, имат по-висока добавена стойност и по-добри резултати по отношение на заетостта, което показва, че интернационализацията остава неизползван канал за надграждане.

Програмата „Северът в растеж“ има за цел именно чрез така наречените „меки“ мерки да запълни част от дефицитите по отношение на уменията и познанията на компаниите в различни ключови сфери. Програмата е пилотна и ще обхване поне 300 компании, които ще преминат през различни модули и индивидуални консултации по модели на Световната банка, на която сме възложили и изпълнението на тази част. Други 150 компании ще преминат през уъркшоп сесии, отново по теми от съществено значение за тяхното развитие, насочени към практически казуси, а още 150 компании на мениджърско ниво ще участват в менторски сесии.

Паралелно с всички тези възможности и за да гарантираме близост до бизнеса и ефективна реализация ИАНМСП вече създаде шест мобилни екипа, разположени в градовете Враца, Плевен, Русе, Велико Търново, Добрич и Варна. Тяхната задача, освен подготовката и съдействието за всички изброени интервенции, е да осъществяват индивидуален контакт с предприятията, да ги запознават с актуалните и предстоящи възможности за финансиране чрез различни програми и да събират обратна връзка за техните нужди, която ще послужи за по-добро последващо програмиране на инструментите за подкрепа.

Важно е да се отбележи също, че кандидатствахме пред EuroCOMP Lab (European Regional Competitiveness Policy Lab), европейска инициатива, координирана от Световната банка и успяхме да привлечем допълнителен ресурс по линия на ЕС, чрез който ще имаме възможност да разширим интервенциите. Допълнителните средства по проекта надграждат основната подкрепа за МСП, като ще въведат иновативен AI-базиран консултантски модул, тестван паралелно с традиционни обучения и човешка консултация. Очакванията са ни нови поне 150 компании да се възползват от тази услуга.

Целта е да се провери дали изкуственият интелект може да предложи по-достъпна, мащабируема и устойчива форма на бизнес подкрепа в регион с остър недостиг на кадри и недостатъчно добри управленски практики. Очаква се AI инструментът не само да отговаря на въпроси, но и проактивно да насочва предприемачите към конкретни управленски и дигитални решения. Проектът ще позиционира България като пилотна държава в ЕС за използване на изкуствен интелект в публичните политики за развитие на МСП.

За целите на проекта, Световната банка изготви доклад за икономическата картина в Северна България, както и за състоянието на МСП в региона. В основата на проблема стоят мениджърите, а не машините. Докладът обрисува неблагоприятна картина на управленските практики: слаб мониторинг, неясни цели, лоши стимули и ограничено управление на хората. В много фирми липсват дори елементарни бизнес рутини. Собствениците често не осъзнават тези дефицити, приемайки оцеляването за доказателство за компетентност. Това създава порочен кръг, по-сложните обучения и политики за иновации не дават резултат, защото липсва стабилна основа.

Недостигът на работна сила допълнително задълбочава слабостите. Фирмите последователно посочват липсата на квалифицирани кадри като най-голямото си ограничение, по-сериозно от данъците или конкуренцията от сивата икономика. Въпреки това много производствени предприятия инвестират ограничено в обучение, а задържането на служителите остава на заден план. При неблагоприятни демографски тенденции наемането на още хора вече не е устойчива стратегия.

Малките и средните предприятия се нуждаят от практическа подкрепа за подобряване на управлението, задържане на хората, използване на технологии и излизане на външни пазари. Именно това е идеята на програма „Северът в растеж“, чрез такива инструменти да се интервенира в икономическата среда и да се изследва въздействието. Програмата е пилотна и това, освен предизвикателство по отношение на изпълнението, е и важно от гледна точка на прилагането на нови модели за подпомагане на МСП.

Агенцията за насърчаване на МСП през последните години изпълнява редица нови пилотни проекти, неприлагани до момента в България, което я утвърждава като жива лаборатория за тестване на нови инструменти за подкрепа на МСП. Всички те могат да бъдат мащабирани впоследствие при наличие на достатъчно емпирични доказателства за тяхната ефективност.

В основата на „Северът в растеж“ стои убеждението, което често изразявам публично, а именно, че средата на МСП има нужда не само от повече ресурси, но и от по-добро управление, адаптивност и умения да използва новите възможности на дигитализацията и глобалните пазари. Именно чрез пилотни програми като тази търсим работещи решения, които могат да се мащабират и да служат като добър пример за политики в подкрепа на бизнеса в България.

Програмата стартира и компаниите вече могат да се възползват от услугите на мобилните екипи, докато останалите дейности по проекта се очаква да започнат в края на първото тримесечие на 2026 г. Своевременно Агенцията ще проведе информационна кампания и проактивно ще търси желаещите да участват микро, малки и средни предприятия.