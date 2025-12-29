ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Институциите стриктно следят за необосновано покач...

Изпратиха с водни струи карловски пожарникар след 28 години служба (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

1664

Огнеборецът Михаил Дамянов от Карлово беше изпратен с водни струи и под звуците на сирени след 28 години служба в Пожарната. "Неговото последно дежурство завърши с ликвидиране на 17 произшествия - така, както е работил през цялата си кариера - отговорно, всеотдайно и докрай", съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

По думите на началника на службата в подбалканския град Михаил Дамянов се е утвърдил като служител, на когото винаги може да се разчита. Бил е спокоен, дисциплиниран и отговорен в работата си.

"Благодарим за годините честна служба, за спасените животи и имущество, за личния пример и колегиалността. Пожелаваме му здраве, спокойствие и заслужено удовлетворение в следващия етап от живота", допълниха от Пожарната.

