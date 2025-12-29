ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицай мина на червено във Видин, той и още трима пострадаха

Валери Ведов

[email protected]

Полиция СНИМКА: Архив

Вчера в ранния следобед полицай със служебната си кола предизвика катастрофа във Видин, в която пострадаха четирима. Служебен полицейски автомобил „Грейт Уолл", шофиран от 59-годишен младши полицейски инспектор се движил по бул. Панония". На кръстовището с ул. Цар Иван Асен II „ той навлязъл на забранителен червен сигнал на светофарната уредба.

Полицейската кола блъска странично движещ се направо „Фолксваген Голф", управляван от 57-годишен водач от Монтана. След удара полицейският служител е с разкъсно-контузна рана на главата. Водачът на фолксвагена пък е с фрактура на ребро. Пострадали са и пътувалите с него двама жители на Монтана - 52-годишна жена, с фрактури на три ребра, ключица и комоцио, а 18-годишен младеж е с натъртвания, но без фрактури.

При тестване с технически средства пробите на двамата водачи не са отчели наличие на алкохол и наркотични вещества. Оперативна група и следовател извършили оглед на местопроизшествието. Разследването по случая продължава, образувано е следствено дело по описа на следствения отдел при Окръжната прокуратура във Видин.

Полиция СНИМКА: Архив

