Празничен концерт на читалищата от община Монтана на 29 декември

Празничен концерт на читалищата от община Монтана ще събере почитателите на традиционните песни, танци, обичаи и ястия, типични за зимните празници.

Събитието ще се проведе на 29 декември 2025 г. от 17:00 ч. на откритата сцена на площад „Жеравица". Ако времето се окаже неблагоприятно, събитието ще се премести в залата на НЧ „Разум 1883".

В програмата участват читалища от селата Благово, Винище, Габровница, Горна Вереница, Долно Белотинци, Липен, Крапчене, Смоляновци, Стубел, и още населени места от общината. На сцената ще оживеят „Костенско хоро", „Шопски игри", „Тропанка" и други любими северняшки хора́. Коледарски наричания и тематични песни, сред които „Станенине, господине" и „Мома чака коледари", ще покажат, че читалищата съхраняват духа на местния фолклор.

Празничната вечер няма да остане само на сцената. Част от читалищата подготвят и изложба с традиционни ястия – содена питка, баница, тиквеник, орешник, чушки с боб и обредни хлябове, които са неизменна част от българската семейна трапеза по Коледа и Нова година. Читалищният концерт ще представи живите традиции, които обединяват общността.