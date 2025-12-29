Осъждан заплашил мъж пред блок в София: Ще убия детето ти и теб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура задържа 39-годишен обвиняем, заканил се с убийство на мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26.12.2025 г. около 11,00 часа в на площадка пред блок в ж.к. „Младост" в гр. София, обвиняемият И.Д. се е заканил с убийство на мъж с думите: „Ще те убия!", „Ще гушнеш букета!", „Ще те ликвидирам!", „Ще убия детето ти, ще убия и теб!".

По случая е образувано досъдебно производство за закана за убийство. За престъплението се предвиждат до 6 години затвор, съобщават от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.Д. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.