Силен вятър блокира влаковете на Подбалканската линия Гурково-Твърдица

Движението на влаковете в междугарието Гурково – Твърдица от Подбалканската железопътна линия е временно спряно поради повреда на контактната мрежа, съобщиха от НКЖИ. Инцидентът е станал в 22:45 ч. на 28 декември 2025 г. заради влошени метеорологични условия и силен ураганен вятър.

Незабавно са сформирани аварийни екипи на ДП НКЖИ, които работят по отстраняването на повредата и възстановяване на напрежението в контактната мрежа.

За улеснение на пътниците е осигурен автобусен превоз в участъка Твърдица – Дъбово.

От НКЖИ призовават пътуващите да се информират за актуалното движение на влаковете и временното разписание, преди да предприемат пътуване.