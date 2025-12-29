Варненци спасиха 725 дървета от изсичане през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

725 дървета бяха спасени от изсичане през 2025 г. от варненци, участващи в мисия „Лист по лист" на Обществен център за околна среда

и устойчиво развитие (ОЦОСУР).

110 компании, училища, детски

градини, институции и семейства предадоха за рециклиране близо 42 тона хартия, съобщават организаторите.

Благодарение на тях виртуалната гора на „Лист по лист" се увеличи със 7 декара само за година.

Кампанията на ОЦОСУР води началото си от далечната 2000 г.

Водени от идеята, че един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета, стотици варненци се включват в нея.

За 25 години благодарение на инициативата са рециклирани 1 096 234 кг. отпадъчна хартия и са спасени от изсичане 21 606 дървета.

„Нашата виртуална гора е вече е цели 216 дка. Това не са просто цифри. Това е чист въздух и по-зелено бъдеще за деца ни", заявява координаторът на мисията Илиян Илиев.

На връх 30-годишнината на ОЦОСУР той благодари на участниците, приели опазването на околната

среда, като своя лична кауза.

„Лист по лист" се реализира изключително чрез доброволческа помощ.