Майка и син са в болница след скандал между роднини в Тетевен

След скандал между роднини в Тетевен, прераснал в сбиване, майка и син са настанени в болница, а двама мъже са задържани, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Първоначално е възникнало сбиване между 77-годишен мъж и 54-годишния му син, от една страна, и 65-годишна жена и 43-годишния ѝ син, от друга, предава БТА.

Бащата и синът са задържани за срок до 24 часа, а другите участници в конфликта са откарани към болница в Плевен, без опасност за живота.

При сбиването са нанесени материални щети по къщата. Около два часа по-късно в полицията в Тетевен е получен сигнал за нанесени значителни материални щети по два паркирани автомобила, като едното превозно средство е собственост на един от задържаните мъже, а другото на 30-годишен мъж от Тетевен.

Работата по изясняване на причините и участниците в конфликта продължава. Образувани са две досъдебни производства.