ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С традиционния водосвет и хвърляне на кръста във в...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21994519 www.24chasa.bg

Мъж преби до смърт свой съселянин в ямболско село

2800
Полиция СНИМКА: Архив

Мъж на 72 години от ямболското село Маломир е починал след нанесен побой от 37-годишен свой съселянин.

Сигналът е получен в полицията на 28 декември, малко след 6.30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол, предава БТА.

Полицейският екип е открил възрастния мъж в безпомощно състояние в дома му. Транспортиран е от екип на Спешна медицинска помощ в ямболската болницата, където по-късно е починал.

Незабавно са започнати полицейски и процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата по случая.

За съпричастност към деянието е задържан 37-годишен местен жител.В хода на разследването той е привлечен в качеството му на обвиняем за извършеното престъпление и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа.

Разследването продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура - Ямбол.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)