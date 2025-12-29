Обвиниха трима мъже за опит за въоръжен грабеж в казино

Трима мъже са обвинени за опит за въоръжен грабеж в играна зала в Хаджидимово.

На 26 декемри в качеството им на обвиняеми са привлечени трима мъже от гр. Хаджидимово на 20, 32 и 41 години, на които е постановена мярка „задържане до 72 часа". Около 04:02 часа на 25 декември в гр. Хаджидимово, те са направили опит да отнемат парични средства от игрална зала в гр. Хаджидимово. Двама от тях са отправили заплахи с огнестрелно оръжие и при произвеждането на произволни изстрели във въздуха, сачми от оръжието са наранили в областта на главата двама от клиентите в игралната зала. Пострадалите са без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.