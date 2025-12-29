ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С традиционния водосвет и хвърляне на кръста във в...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21994532 www.24chasa.bg

Обвиниха трима мъже за опит за въоръжен грабеж в казино

Тони Маскръчка

1932
Полиция СНИМКА: Архив

Трима мъже са обвинени за опит за въоръжен грабеж в играна зала в Хаджидимово.

На 26 декемри в качеството им на обвиняеми са привлечени трима мъже от гр. Хаджидимово на 20, 32 и 41 години, на които е постановена мярка „задържане до 72 часа". Около 04:02 часа на 25 декември в гр. Хаджидимово, те са направили опит да отнемат парични средства от игрална зала в гр. Хаджидимово. Двама от тях са отправили заплахи с огнестрелно оръжие и при произвеждането на произволни изстрели във въздуха, сачми от оръжието са наранили в областта на главата двама от клиентите в игралната зала. Пострадалите са без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)