Мъж даде 4950 евро, за да получи уж наследство от чужбина

Тони Маскръчка

Мъж даде 4950 евро, за да получи уж наследство от чужбина.

Мъж даде 4950 евро, за да получи уж наследство от чужбина. В РУ-Сандански е получен сигнал от жител на гр. Сандански, че в периода от 10 до 20 декември чрез съобщения по електронна поща е въведен в заблуждение от лица, представящи се за банков служител и представител на адвокатска кантора в чужда страна, че трябва да преведе парична сума, за да получи наследствени пари. На потърпевшия е нанесена имотна вреда на приблизителна стойност около 4 950 евро.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

