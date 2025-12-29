Несебър посреща Нова година с концерти, заря и DJ парти

Последните часове на 2025 година Несебър ще изпрати с празнични концерти на откритата сцена на площад „Жулиета Шишманова". Община Несебър кани жителите и гостите на града да се включат във всеобщото тържествено изпращане на старата и посрещане на новата 2026 година в празнична атмосфера, изпълнена с настроение, емоции и много музика.

Фиестата започва в 22.00 часа, когато на сцената ще се качи бургаската група FOUR , за да нажежи публиката с авторски композиции и кавъри на емблематични рок хитове от всички времена.

Гвоздеят на вечерта ще бъдат музикантите от D2, които ще поведат публиката в мига на настъпването на Новата година, когато ще прозвучи тържественото обратно броене, а старата година ще отстъпи място на новата с надежда за здраве, сили, вдъхновение и успехи.

2026 година ще бъде посрещната с празнична заря, последвана от DJ парти, което ще поддържа доброто настроение до късните часове.

Община Несебър пожелава на всички свои жители и гости светли празници, здрава и успешна Нова година и ги очаква на празничния площад, за да споделят заедно магията на новогодишната нощ.

