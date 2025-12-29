756 нарушения на скоростта са засечени в област Добрич по празниците

През изминалите почивни на територията на област Добрич се проведе специализирана полицейска операция на „Пътна полиция" по линия употреба на наркотични и упойващи вещества, алкохол, скорост, съобщават от Областната дирекция на МВР. В хода на операцията са проверени 1646 МПС, 1909 граждани, съставени са 62 акта и 260 фиша, двама са установени да управляват след употреба на алкохол до 1,2 промила, установен е един водач да управлява след употреба на наркотични вещества. Установени са четирима неправоспособни водачи. Нарушение на скоростните режими е засечено в 756 случая, връчени са 81 електронни фиша.

На 24 декември, около 15:00 часа в град Добрич е извършена проверка на 47-годишен мъж. Установена е суха тревна маса, реагираща на канабис, с тегло 4,5 грама. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство. По време на празниците в Добрич са задържани още 32-годишен мъж,47-годишен мъж, 32-годишна жена, у които при проверки са намерени метаамфетамин, амфетамин и канабис Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.