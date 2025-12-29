Митническите ни лаборатории реализират втора фаза от проект за купуване на ново оборудване

52 броя (31 вида) технически средства и средства за измерване, предназначени за българските митнически лаборатории ще бъдат придобити посредством Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI). 40 % от очакваното оборудване ще подмени съществуваща, но морално остаряла или нефункционираща апаратура. Останалите 60 % нови уреди ще послужат за въвеждане на нови методи в практиката на трите лаборатории и ще допринесат за разширяване обхвата на изследване на стоките и подобряване сроковете за издаване на резултати. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници".

Европейската комисия предоставя над 2 400 000 евро за оборудване на митническите лаборатории. Финансирането е осигурено по Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI).

През 2024 г. Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз" на ЕК одобри проектно предложение, изготвено от дирекция „Централна митническа лаборатория", за финансиране по втория етап на Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI/Инструмента) на обща стойност 3 016 800 EUR. Безвъзмездно предоставените от Комисията средства представляват 80 % от общата сума и са на стойност 2 413 440 EUR.

Благодарение на предвидените газ-хроматографски системи с масселективна и пламъчно-йонизационна детекция, митническите лаборатории в Пловдив и Русе ще имат възможността да разширят дейността си не само с качествено, но и с количествено определяне на вещества и стоки, обект на забрани или ограничения.

Инструментът за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол, наличното и предвиденото ново лабораторно оборудване, както и висококвалифицираният персонал превръщат българските митнически лаборатории в звена от най-високо научно-техническо ниво за подкрепа изпълнението на мисията на българските и европейските митници.

Това е вторият етап от реализирането на проекта. По време на първия етап са закупени, доставени и инсталирани 30 апарата от четири основни групи лабораторно оборудване: стандартно лабораторно оборудване, високотехнологично лабораторно оборудване, лабораторно оборудване за подготовка на пробите и митнически мобилни лаборатории, финансирани също от Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI)

Подсилване на способностите при борбата с дъмпинга

Друг аспект от митническата дейност е противодействието на нелоялните търговски практики при вноса на стоки от трети страни, целящи подбиване на европейския пазар и водещи до загуби за местните производители. За коректното тарифно класиране и последващото налагане на антидъмпингови мерки митническите лаборатории планират повишаване на потенциала за охарактеризиране и на стоките, за които са установени опити за избягване на по-високите допълнителни мита. В помощ на борбата с тези практики е предвидено както тясноспециализирано оборудване (металографски микроскоп и металорежеща машина, апарат за анализ на хартия и картон, апарат за определяне на вискозитета на полимери, система за екстракция на растителни мазнини), така и прецизна аналитична техника с висока степен на сложност за структурен анализ – рентгенов дифрактометър. Тази комбинация от инструменти ще покрие целия диапазон от рискови от гледна точка на дъмпинг стоки – метали, сплави и метални изделия, продукти на целулозно-хартиената промишленост, полимери, хранителни мазнини от растителен произход (палмови масла) и други и ще гарантира както приходите от тарифни мерки, така и търговските интереси на Общността.

Най-модерната апаратура за анализ на лекарства, хранителни добавки и неизвестни вещества

Част от мисията на митническата администрация е защитата на интересите на крайния потребител и отговорността към опазване на неговото здраве и живот. Новата ултрависокоефективна течно-хроматографска система (UHPLC), снабдена с масспектрален детектор с висока разделителна способност (HRMS) ще осигури възможност за анализ на широк спектър стоки – от хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, както и на природни съединения и биомолекули. Системата ще намери приложение и като ефективен инструмент за контрол на хранителни добавки с неизяснен произход и състав, фалшифицирани лекарствени продукти и продукти с приложение в естетичните процедури. Освен това апаратурата ще подпомогне борбата с наркотрафика чрез идентификация на нови психоактивни вещества (т.нар. „дизайнерски наркотици").

Експедитивност и автоматизация

Осигурената чрез Инструмента финансова подкрепа способства и стремежа на митническите лаборатории към минимизиране на човешкия фактор при анализа, като прави възможно обезпечаването с напълно автоматични системи, приложими основно в охарактеризирането на нефтопродукти за целите на акцизния контрол и тарифното класиране. Ще бъдат доставени най-съвременните автоматични инструменти за анализ на нефтопродукти – за определяне на дестилационни характеристики, пламна температура, температура на помътняване и течливост, цвят с разреждане и индекс на рефракция. По този начин митническите лаборатории ще гарантират точни и бързи резултати с цел съчетаване на европейските и национални политики в областта на митническия контрол със свободното движение на стоки и недопускането на пречки пред бизнеса.