Мирчев отговори на Борисов: Като член на БКП, последен трябва да говори за Възродителния процес

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пусна видео в отговор на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано каза "пребоядисаните млади комунистчета да не си играят с нещо, което не разбират и е опасно за държавата".

Днес Борисов е говорил в свое изявление за опасност. Опасност от това, че аз заедно с няколко мои колеги сме отишли до Тюркян чешма. Имам лоши новини за Борисов. Не само сме били и преди на Тюркян чешма, за първи път през 2020г., но и ще продължаваме да бъдем. Ще продължаваме да осъждаме възродителния процес и както винаги сме го правили, защото считаме, че той не просто е бил неправилен, а е бил огромна грешка. Борисов е последният, който трябва да говори като член на БКП за Възродителния процес.

Защо Борисов направи това изявление? , попита Мирчев и продължи.

"Човекът, който е бил член на БКП, човекът, който е искал да следва специалност "Държавна сигурност" в Симеоново и по негови думи е съжалявал, че не е успял. Пак по негови думи е напуснал МВР, за да запази партийната си книжка. Човекът, който охраняваше безплатно Тодор Живков и го наричаше свой университет "Тодор Живков, човекът идеолог на Възродителния процес."

Борисов изненада, защото най-малкото от такъв убеден комунист като него, някой би очаквал подобни думи. Както казваше баба ми: "Трябва да имаш срама".

"Аз обаче знам защо Борисов го направи днес. Защото някой е много притеснен. Някой като Пеевски е много притеснен, че монополът му над българските турци ще бъде взет. Че тези хора ще бъдат свободни, че тези хора ще могат само да избират своето бъдеще и няма да бъдат вечни пленници на "Новото начало". Тези, за които Пеевски обясняваше "Не на омразата" и как щял да ги пази, неясно от какво. Същият този Пеевски не беше на Тюркян чешма, не беше на контрапротестите, които сам си организираше. Пеевски го няма, най-вероятно е някъде в Дубай", каза Мирчев.

"Ние обаче се срещнахме с българските турци, бяхме в селата наоколо. Срещнахме се с техни лидери. Тези хора не искат повече да са част от феодалните владения на Пеевски, на "Новото начало". Не искат да са част от етническата карта, която пишман политици си разиграват", посочи той.

Според Мирчев големият страх на Борисов и големият страх на Пеевски "е един - това, че тези хора повече няма да бъдат част от техните мрежи от фирми и търговия на гласове".

И допълни:

"Притесняват се от това, че те ще могат да имат нормално политическо представителство".

"А Борисов е последният, който трябва да говори като член на БКП за Възродителния процес. Аз, за разлика от него познавам и българските турци. И бях съученик и половината ми клас бяха български турци. Един от най-добрите ми приятели се казваше Севел. Друг се казваше Бюрхан. Едната вечер се разделям със Севел и на сутринта той се казваше Светльо. А Бюрхан, се казваше Боян. Аз тези хора ги познавам и ги уважавам искрено. И се обръщам искрено към тях. И още по-искрено ние ще им дадем път в "Да, България" и в ПП-ДБ за това те да имат адекватно политическо представителство. За това адекватно да се включват в демократичните процеси", посочи съпредседателят на "Да, България".

"А Борисов и Пеевски ще продължават да живеят със страховете си да не се разпадне техният модел, от който българските турци са важна част. Само че те го разбраха и дори протести им организираха и един от протестите между другото беше в Кърджали. Няма да ви се получи този път. И този модел ние ще го разградим, ще ви махнем и охраната, от което толкова се страхувате, защото дори не може да вървите сред хората. Светли празници на всички и не вярвайте на политически измамници като Бойко Борисов и Делян Пеевски", заключи Мирчев.