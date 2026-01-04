Майката на застреляния от военен в Каравелово: Дори не се извини

Съболезнования поднесъл само бащата на снайпериста, но не могъл да преживее инцидента и си отишъл

След случилото се Нечо Цанков се изнесъл да живее в Карлово, така близките за загиналия Никола Киров не го виждат

„Минаха 5 месеца от смъртта на сина ми, а военният, който го застреля, дори не се извини. Нечо Цанков не е бил истински приятел на нашето дете." Това казва пред „24 часа" Делка Илинова, майката на 23-годишния Никола Киров, поканен от Нечо Цанков на купон в карловското село Каравелово за раждането на втория му син. Гостите се събрали в двора на къщата на снайпериста в Стрямската бригада вечерта на 16 юли т. г. След полунощ Цанков изнесъл пушка от дома си и започнал да насочва цевта й нагоре-надолу, след това и надясно, където бил Киров. "Внимавай, ще направиш беля с тая пушка! Прибери я!", му извикала жена от компанията на име Ива, но военният отговорил: "Празна е! Спокойно, пушката е празна!" После присъстващите чули звук, който част от тях описват като "Пляк!", други като "Пляс!" и след секунди видели, че от носа и от устата на Никола Киров потича кръв. Цанков и приятелите му направили всичко възможно да помогнат на ранения, но той издъхнал за минути.

Снайперистът беше обвинен в убийство със средство, опасно за мнозина, защото е можело да пострадат и други хора. След задържането си Нечо Цанков не е давал обяснения, казал само: "Пред очите ми умря най-близкият ми приятел." След десетина дни в ареста беше пуснат на свобода срещу парична гаранция от 5000 лв.

„Ники имаше Нечо за много добър приятел, но ние не одобрявахме тази дружба. Нечо е с 8 години по-голям, събираше го със своята компания и ние говорехме на сина ни, че това не е подходящо приятелство, но Ники гледаше на него като на по-голям брат. Ако Нечо му е отвръщал със същото, можеше поне по телефона да ни потърси след убийството, да говори с нас. След смъртта на Никола срещнах веднъж само бащата на Нечо, той ми каза: „Съжалявам много, че не опазих децата!" После този човек почина, не можа да преживее случилото се", описва Делка Илинова.

За нея и съпруга й Кирил Никола е единствено дете. „Никола, сине, знаем, че ни чуваш, знаем, че си тук. В мислите ни. В сърцата ни. Във всичко, което обичаме и пазим. Липсваш ни повече, отколкото могат да кажат думите, но вярваме, че там, където си, има светлина и покой", написаха родителите на тъжната за тях Коледа. Никола има жив дядо, който живее в Каравелово. „Баща ми е на 86 години, но до смъртта на Никола се държеше. После рухна психически. Много го боли, че Нечо Цанков продължава да живее на свобода, гледа децата си, ходи на работа, а внукът му под земята. Плаче постоянно, просто грохна. Само ние си знаем каква е мъката ни, а аз вече не се плаша от нищо. Преди имах различни страхове, но след като загубих единственото си дете, нищо не ме плаши", казва още майката. След инцидента Нечо Цанков се изнесъл със семейството си в Карлово и близките на загиналото момче не са го срещали.

Те искат справедлива присъда за смъртта на сина си и за непоносимата си болка. Разследването приключи и предстои прокуратурата да внесе обвинителния акт във Военния съд в Пловдив.