С традиционния водосвет и хвърляне на кръста във водите на Дунава русенци ще посрещнат Богоявление

СНИМКА: Община Русе

На 6 януари /вторник/ по повод големия християнски празник Богоявление в Русе ще се проведе традиционният водосвет, организиран от Русенската света митрополия със съдействието на Община Русе и Областна администрация – Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Празничният ден ще започне със сутрешна света литургия в Катедралния храм „Света Троица", след която в 11:00 часа от храма ще потегли литийно шествие към понтона под хотел „Рига".

Свещеници от Русенската света митрополия ще извършат тържествен водосвет под звуците на маршове, изпълнени от Общинския духов оркестър. Ще бъдат благословени знамената на почетната рота на Русенския гарнизон, както и знамето на 13-и Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом.

В 11:30 часа ще се състои и традиционното хвърляне на кръста във водите на река Дунав. И тази година в ритуала ще могат да се включат до 15 участници, като този брой е определен с оглед мащаба на събитието, условията за неговото провеждане и необходимостта от ясна координация по време на ритуала. Участникът, който извади кръста, ще получи награди от кмета на Община Русе и от областния управител. Съгласно народното поверие, извадилият разпятието от водата ще бъде здрав през цялата година.

Желаещите да се включат в ритуала могат да заявят участието си в Катедралния храм „Света Троица" на 2 януари /петък/ в часовия интервал от 10 до 17 часа.

За опазване здравето и сигурността на участниците в празничния ден ще бъдат осигурени медицински екип и доброволци от БЧК – Русе, които един час преди началото на ритуала ще извършват прегледи на място. Ще бъде направена и проверка за употреба на алкохол и упойващи вещества, като лица с установена употреба няма да бъдат допускани до участие.

По време на церемонията за обществения ред ще следят екипи на ОД на МВР – Русе, СЗ „ИООРС" и Общинска полиция.

СНИМКА: Община Русе

