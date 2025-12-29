Борисов: Благодаря на всички, които работиха да получим поредните близо 3 млрд. лв. по НПВУ

Днес България получи близо 3 млрд. лв. по третото плащане от НПВУ. Това е второто плащане, направено към страната ни в мандата на правителството. Искам да благодаря на Европейската комисия и на всички, които работиха през тези 11 месеца за поредните близо 3 млрд. лв. днес по абсолютно проваления План през последните 4 години! Това съобщи в свое видеоизявление във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Преди минути стана ясно, че страната ни е получила трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро.

"Искам да подчертая, че от този абсолютно провален План за възстановяване получените през годината средства от Европейската комисия общо възлизат на над 4,5 млрд. лв., което надхвърля повече от половината от цялостната ни алокация по НПВУ", посочва той.

"Това означава, че портфейлът на българската държава за българския бизнес е с няколко милиарда лева отгоре. Тези средства означават реална подкрепа за българската икономика и за публичните инвестиции. През следващата година страната ни предстои да подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма", казва Борисов.

Няма да забравим, че близо 4 години България беше единствената държава в ЕС, която не получи никакви средства по ПВУ. Планът за възстановяване бе провален заради ПП-ДБ, които вкараха уж реформи, за да може Бойко Рашков да стане председател на КПКОНПИ. Очакваха, че милиардите от Плана ще отидат при техните олигарси и заради това всичко забуксува.

Днес резултатите говорят сами. Разликата между управление с оправдания и управление с резултати е измерима в милиарди евро за България.