Задържан потроши и наводни ареста на полицията в Кърджали

48-годишният Г. Е., задържан за хулиганство, потроши и наводни ареста на полицейското управление в Кърджали. Мъжът попаднал зад решетките след като буйствал в букмейкърски пункт в града. Работещите в клуба потърсили помощ на спешния телефон 112. Веднага на място бил изпратен полицейски патрул. При пристигане на униформените посетителят отправил ругатни и ударил единият от служителите на реда. Бил задържан за 24 часа по Закона за МВР. В ареста, обаче агресивното поведение на задържания продължило. Мъжът изкъртил обезопасителна решетка и метален радиатор, с което е предизвикал наводнение и е нанесъл допълнителни материални щети.

Задържаният е привлечен като обвиняем от Районна прокуратура – Кърджали. Повдигнато му е обвинение за хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост, както и противозаконно повреждане на чужди движими вещи. С постановление на наблюдаващия прокурор Г. Е. е задържан за срок до 72 часа, а в съда е внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.