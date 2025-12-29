ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паркирането под Седемте рилски езера от 5 лева ста...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21995122 www.24chasa.bg

Задържан потроши и наводни ареста на полицията в Кърджали

Ненко Станев

[email protected]

2484
При пристигане на униформените посетителят отправил ругатни и ударил единият от служителите на реда. Снимка: Архив

48-годишният Г. Е., задържан за хулиганство, потроши и наводни ареста на полицейското управление в Кърджали. Мъжът попаднал зад решетките след като буйствал в букмейкърски пункт в града. Работещите в клуба потърсили помощ на спешния телефон 112. Веднага на място бил изпратен полицейски патрул. При пристигане на униформените посетителят отправил ругатни и ударил единият от служителите на реда. Бил задържан за 24 часа по Закона за МВР. В ареста, обаче агресивното поведение на задържания продължило. Мъжът изкъртил обезопасителна решетка и метален радиатор, с което е предизвикал наводнение и е нанесъл допълнителни материални щети.

Задържаният е привлечен като обвиняем от Районна прокуратура – Кърджали. Повдигнато му е обвинение за хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост, както и противозаконно повреждане на чужди движими вещи. С постановление на наблюдаващия прокурор Г. Е. е задържан за срок до 72 часа, а в съда е внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

При пристигане на униформените посетителят отправил ругатни и ударил единият от служителите на реда. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)