Прокуратурата в Пловдив удължи разследването за жената, починала след посещение при врачка

Според родителите й дъщеря им, преди да бъде открита мъртва в колата си, изпила отвара, дадена от гадателка в Караджалово

Районната прокуратура в Пловдив е удължила разследването за смъртта на 35-годишната жена, открита мъртва в личния си автомобил на стадиона в Първомай. Случаят е от началото на юни, когато беше образувано досъдебното производство, но близо шест месеца по-късно то все още не е приключило. Първоначално посоченият срок изтече на 2 декември 2025 г., но от прокуратурата съобщиха за "24 часа", че работата по случая продължава. Към момента все още се разпитват свидетели и са назначени и изготвени множество експертизи.

Семейството на починалата Валентин и Ружка Димитрови от Пловдив твърдят, че малко преди смъртта си дъщеря им е посещавала известна врачка в близкото до Пловдив село Караджалово. По думите им жената предлагала ясновидски услуги и извършвала ритуали по езотерични учения.

Според родителите във фаталната нощ е имало група от 26 души, които отишли при гадателката за "духовно изцеление". Загиналата също била част от ритуала и по време на церемонията, по указания на лечителката, изпила отвара от билки със съмнителен произход.

"На 2 юни ми се обадиха криминалисти от Първомай и ми казаха да отида в полицията. Там ми съобщиха, че в 9 часа сутринта дъщеря ни е била намерена мъртва в автомобила си. Пет дни по-късно обаче в смъртния акт пише, че е починала в 2 часа през нощта", разказа бащата пред Нова тв.

По думите му след смъртта й при влизането на полицията в жилището на дъщеря им чантата и личните й документи били открити непокътнати.

Родителите споделят още, че за тях е необяснимо как дъщеря им е попаднала в подобна среда. Описват я като интелигентна, казват, че е спортувала активно и е имала собствен бизнес. Те твърдят, че сред участниците в ритуала е имало хора на по-високи обществени позиции, което ги кара да се съмняват, че случаят се прикрива. От държавното обвинение обаче продължават да работят по него.

Според майката това не е първият фатален инцидент след посещение при врачката от Караджалово, а имало поне още пет подобни случая.

По разследването до момента няма задържани.