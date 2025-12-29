Завърши реконструкцията на трети междуселски път в община Монтана този мандат

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Цялостната реконструкция на пътя между селата Николово и Долно Белотинци в община Монтана завърши с божествен водосвет, отслужен от отец Емил и отец Николай от храм „Свети Свети Кирил и Методий. Празничното събитие се проведе до обновения мост над река Шугавица в присъствието на кмета на Монтана Златко Живков, председателят на Общинския съвет Иво Иванов, секретаря на община Монтана Мариус Конов, кмета на Николово Димитър Стоянов и кмета на Долно Белотинци Георги Цеков.

„Стоя пред Вас с чувство на изпълнен дълг", заяви в обръщението си към присъстващите кметът Живков. Той уточни, че това е първият мандат, в който са обновени три общински пътя и гарантира, че изпълненият проект ще осигури комфортна транспортна връзка между Николово и Долно Белотинци в следващите няколко десетилетия.

Основният ремонт на междуселския път е извършен в 2024 и 2025 година от фирма" Пътинженеринг – М" ЕАД, Монтана. Дължината на реконструираното трасе е 4514 метра. Инвестицията е в размер на 6 800 000 лева по националната програма за общински проекти.

Обновяването на пътя включва полагане на три пласта асфалтобетон, подмяна на бордюрите и тротоарните настилки в регулацията на Николово. Подобрено е отводняването и са направени водостоци на пресечките към селскостопанските пътища. Изградени са две пътни неравности за намаляване на скоростта. Ремонтиран е моста над река Шугавица, монтирани са нови предпазни огради. Създадена е нова организация на движението с вертикална и хоризонтална маркировка.

Извън проекта са ремонтирани още три улици в село Николово на стойност 335 000 лева.