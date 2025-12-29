Пловдивската пожарна: Не хвърляйте пиратки, ако сте пили

Категорично се забранява използването на пиротехнически изделия от балкони, тераси и други високи конструкции

Хората, които боравят с пиротехнически изделия, трябва да бъде в трезво състояние. Употребата на алкохол или други упойващи вещества значително намалява преценката и увеличава риска от инциденти, пожари и наранявания.

Това призовават от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив дни преди Нова година. Те напомнят, че безопасността при използването на пиротехнически изделия зависи не само от тяхното качество и сертификация, но и от начина, по който се използват.

Важно е правилното избиране на място за използване на заря и фойерверки. За външна употреба трябва да се осигури широко, открито пространство, разположено на безопасно разстояние от жилищни сгради, автомобили, дървета и суха растителност.

"Категорично се забранява използването на пиротехнически изделия от балкони, тераси и други високи конструкции. Над мястото за изстрелване не бива да има електрически проводници, кабели или други препятствия, които могат да създадат допълнителна опасност", допълват от Пожарната в Пловдив. И съветват гражданите преди запалването на пиротехническо изделие да се подготви съд с вода или пожарогасител, за да може да се реагира своевременно при евентуално възникване на пожар. Употребата на пиротехника при силен вятър не се препоръчва, тъй като посоката и траекторията на ракетите могат да станат напълно непредсказуеми.

Позицията на тялото също е важна при запалването на пиротехника. "Хората не трябва да се навежда над изделието, а да застанат отстрани и веднага след запалването да се отдалечи на безопасно разстояние. За допълнителна защита се препоръчва облеклото да не бъде от синтетични материи, които се възпламеняват по-лесно", казват от Пожарната. И допълват, че ако пиротехническото изделие не сработи, не трябва да се правят опити за повторно запалване, а да се изчака около 20 минути, след което изделието да бъде залято обилно с вода.

"Отново напомняме, че продукти, предназначени за външна употреба, не бива да се ползват в закрити помещения. При използване на пиротехника в дома трябва предварително да бъдат отстранени всички леснозапалими материали – покривки, пердета, хартиени украси и други горими предмети", призовават от Пожарната. И апелират гражданите при възникване на пламъци или друг инцидент незабавно да бъде подаден сигнал на телефон 112.