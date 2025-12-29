67 пощенски станции в Добричко са оборудвани с техника и видеонаблюдение

Териториалното поделение на „Български пощи" в Добрич е в пълна готовност за смяната на лева с еврото от 1 януари 2026 година, заяви ръководителят инж. Светослав Гочев.

„От 5 януари - първия работен ден на новата година, в 67 пощенски станции на територията на област Добрич в населени места, където няма банкови клонове, ще започне обмяната на левове в евро. Тези пощенски станции са оборудвани с необходимата техника – монетоброячни и банкнотоброячни машини, както и детектори за разпознаване на банкноти.В станциите има сигнално-охранителната техника и видеонаблюдение. Персоналът е преминал специализирано обучение", добави той.

Пощенските служители са подготвени и клиентите ще получават евробанкноти с гарантиран произход. Ежедневно без предварителна заявка от началото на 2026 г. могат да се обменят до 1000 лева, а за суми до 10 000 лева ще се прави предварителна заявка, която се изпълнява в срок от 3 до 5 дни. Обмяната ще бъде безплатна в рамките на първите шест месеца. Процедурата се извършва срещу документ за самоличност, като е възможно всеки гражданин да ползва която и да е от 67-те пощенски станции. Пощите разполагат и със специални скенери за проверка валидността на личните карти.

„Проведохме повече от две масеца срещи в градове и села в областта, отговаряхме на въпроси, давахме разяснения. И тогава, и сега призоваваме гражданите да не се доверяват на съмнителни и изгодни предложения за обмяна извън банки и пощи", подчерта инж. Гочев.

През януари 2026 г. в пощенските станции ще действа смесен режим на плащане – сметки могат да се плащат в левове, като рестото ще се връща в евро. Пенсиите и социалните помощи ще се изплащат в евро, поясни инж. Гочев.