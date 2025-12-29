Унищожиха невзривена ръчна граната, открита в Плевен (Снимки)

Специализиран екип от 55-ти инженерен полк – Белене от състава на Сухопътните войски иззе и унищожи силно корозирала ръчна граната Ф1, която беше открита на 27 декември на стадион „Плевен" в едноименния град. Под ръководството на лейтенант Свилен Маринов, същия ден боеприпасът беше иззет и транспортиран на безопасно място и днес, 29 декември, беше унищожен на полигона за подривни дейности и фортификация край Белене. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Военнослужещите действаха след разрешение на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.