Мечтата на Терзиев: хубави тротоари, за да не остават между фугите токчетата на жените

Тази година са обновени над 156 000 кв. м, скоро - още 70 500, районните кметове предлагат къде по кварталите

Хубави софийски тротоари, по които с лекота да се ходи на високи токчета - това се оказва една от мечтите на столичния кмет.

Васил Терзиев обясни в пост във фейсбук, че “една от мечтите ми, които разказвах и в кампанията, е всяка дама, която обича да ходи на високи обувки, да може да го прави спокойно по софийските тротоари - без да ѝ остават токчетата между фугите”.

Извън шегата кметът обяснява, че създаването на по-сигурни и удобни пешеходни пространства е много сериозна цел и негов приоритет. “Затова в последните месеци работихме на пълни обороти, а през следващата година планираме да увеличим инвестициите”, обяснява Терзиев.

Тази година в София са обновени или изградени нови 156 764 кв. м тротоарни настилки, а през декември са възложени още 70 500 кв. м, които ще бъдат изпълнени при подходящо време. “Заедно с екипа и районните кметове работим целенасочено - там, където хората отдавна очакват нормални пешеходни настилки”, уверява той.

И напомня, че през 2024 г. по програмата на общината са обновени над 193 хил. кв. м тротоари, в които са инвестирани 35,2 млн. лв. За сравнение - ремонтираните през 2023-а настилки са 99 хил. кв. м за 16,7 млн. лв.

Един от големите обекти, които се планира да стартират през 2026 г., е цялостната реконструкция на ул. “Христо Ботев”, който включва обновяване на всички тротоари.

“Даваме приоритет на тротоарите около детски градини, училища, здравни заведения, паркове, спирки и вътрешно-квартални пространства. Когато инвестираме в тротоарите, не ремонтираме просто плочки - осигуряваме пешеходни пространства. Основните обекти са предложени от районните кметове и са съобразени с най-натоварените обществени трасета. Продължаваме. Ще търсим още възможности за финансиране и разширяване на програмите, защото вярвам, че когато се грижим за ежедневното - от детските колички до токчетата, правим София по-хубав дом за всички нас”, обръща се Терзиев към столичани в социалната мрежа.

При представянето на визията за бюджет 2026 на столицата още в началото на декември стана ясно, че общината има намерение да изтегли два заема, като единият от 73 млн. евро се планира да е именно за ремонт на тротоари и пътна инфраструктура.