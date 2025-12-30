30 хиляди изоставени гробни места - ще се дадат за погребения, правят 14 нови урнови стени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очаква се това да се установи след дигитализация на гробищните паркове в София

Проверяват сред тези с такса за 15 г., които са неподдържани и без паметник, но първо ще търсят наследници. Платените за вечни времена няма да се ползват наново

За първи път урни ще има и в “Банкя”

Софийските гробищни паркове ще бъдат дигитализирани през 2026 г. Процесът вече е завършил в гробищните паркове в “Банкя”, “Драгалевци”, “Симеоново”, “Дървеница” и “Горна баня”. А догодина предстои дигитализация на най-големите гробищни паркове в града - Централните, “Малашевци” и “Бакърена фабрика”, както и в “Княжево”.

Ползите за хората са, че вече ще могат

бързо и лесно онлайн да намират точното местоположение на гробните

места на близките си,

както и да правят справка за санитарния срок, дължимите такси и статута на гроба, без да е нужно да ходят на място.

Освен това се очаква чрез дигитализацията да бъдат идентифицирани около 30 000 неизползваеми в момента гробни места, в които ще може да се правят нови погребения. Липсата на места в столицата в момента е един от големите проблеми.

“Системата ще повиши прозрачността в управлението на гробищните паркове и ще ограничи субективните грешки и злоупотребите, като всички данни ще бъдат централизирани, актуални и проследими. Процесът по повторно използване на гробните места ще се извършва съгласно действащата Наредба за гробищните паркове на Столичната община. Тленните останки, които са в тези неизползваеми гробни места, няма да бъдат премествани. Те ще останат в тях, каквато е установената практика и законовите изисквания. Просто местата ще се ползват за нови погребения”, обясни за “24 часа” шефът на общинското предприятие “Гробищни паркове” Румен Димитров.

Освен това не става дума за гробните места, които са платени за вечни времена, а само за тези за 15 г., които нямат паметник или са неподдържани.

“В тези случаи първо ще издирим евентуални наследници и ще ги попитаме дали искат да платят гробното място за вечни времена.

Те ще имат срок от 1 година

Ако не бъдат установени близки на покойника или получим отказ, само тогава даденото гробно място ще може да се ползва за ново погребение”, подчерта Димитров.

Той очаква при 3000 дка гробищни паркове да се установят около 25-30% неподдържани гробни места, тъй като

най-старите гробища - Централните, са на 130 г.

Иначе според наредбата за гробищните паркове “полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се разрешава преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от предишното погребение”, който е 8 г. от датата на предишното погребение.

“Тази година насочихме усилията си основно към облагородяване на парковото пространство и ремонтни дейности.

Знаете, че през 2024 г. по инициатива на кмета на София Васил Терзиев започна

първото мащабно почистване от десетилетия

насам на гробищните паркове. През 2025 г. организирахме три съвместни акции с общинската дирекция “Зелени системи” за почистване на саморасла растителност, строителни и битови отпадъци в гробищните паркове”, отчита шефът на общинското предприятие.

За Архангелова задушница почистихме трите най-големи парка - Централните софийски гробища, “Бакърена фабрика” и “Малашевци”, както и тези в “Банкя”, “Драгалевци”, “Дървеница”, “Симеоново” и “Княжево”, каза още Димитров. Дейностите обхванали около 3000 декара площ и продължили близо 50 дни.

Изградени са временни алеи с филц в разширението на Централни гробища, където достъпът е бил сериозно затруднен. Почистен е и терен, предвиден за нови парцели.

Тази година са изградени 4 урнови стени - три в Централните гробища и една в “Бакърена фабрика”. Три нови урнови стени са изградени на Централните софийски гробища Снимка: СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк Освен това са направени нови пътеки около урновите стени в двата гробищни парка, за да са

по-достъпни и в дъждовно време

В Централни гробища е ремонтирана фасадата на сградата с урнови ниши в “Парцела на артистите”.

Възстановени са паметници на бележити българи, сред които Николай Хайтов и Йордан Радичков.

В “Малашевци” пък вече са приключили дейностите по освежаване и подобряване на входно-изходните зони. Там е извършен и спешен ремонт на хладилните камери, както и на всички чешми и е осигурен авариен генератор за ток.

Плановете за догодина включват

изграждане на липсващи огради в Централните гробища,

“Бакърена фабрика” и “Княжево”, както и нови асфалтови алеи и реновиране на съществуващи такива.

“На финала е и обществената поръчка за шест нови урнови стени. Четири от тях ще са в Централните софийски гробища, една - в “Малашевци”, и ще поставим първата такава в “Банкя”, съобщи Димитров.

Веднага след завършването им е планирано изграждане на поне още 8, включително в “Горна баня” и “Княжево”. Те също трябва да са изградени през 2026-а.

Около 200 паметника пък са били повредени при

най-мащабната вандалска проява

в столичните гробищни паркове, като близо 40 от тях са напълно унищожени. Щетите бяха установени на 11 декември. Полицията вече е установила извършителя, за когото се твърди, че е наркозависим. Още камери за видеонаблюдение ще бъдат монтирани на Централните софийски гробища Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

“Възстановихме още същия ден всички паметни плочи, които бяха повредени. Тези, които са били унищожени напълно, ще бъдат възстановени от охранителната фирма “Егида”, която по договор носи отговорност за щетите”, обясни Димитров.

По думите му това е “първото по рода си посегателство за годината с подобен мащаб, дързост и наглост. Обичайно щетите не надвишават до три случая седмично, като не всички са вследствие на вандализъм”.

Затова като част от мерките за предотвратяване на подобни вандалски прояви се предвижда поставяне на

допълнителни камери

за видеонаблюдение, както и възстановяване на компрометирани участъци от оградите в софийските гробищни паркове.