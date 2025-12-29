Детската болница в Бургас си търси управител

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Модерната сграда ще събере под един покрив медици от 25 специалности

Новопостроената детска болница „Света Анастасия" в Бургас обяни конкурс за избор на управител. До 10 февруари 2026 г. всеки, който има желание, отговаря на изискванията и е отдаден на каузата „детско здраве", може да представи своята концепция за развитието на здравното заведение за 3-годишен период.

Провеждането на конкурса ще мине през три етапа – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне на програма за развитие на болницата и събеседване, по време на което кандидатът ще трябва да защити стратегията си за развитието на лечебното заведение и да демонстрира добро познаване на здравното законодателство.

Към новата детска болница, чийто цел е да промени модела на здравеопазване, се наблюдава голям интерес,

Досега са подадени над 500 кандидатури за медицински и немедицински специалисти в болницата като желаещи да работят там има и от чужбина.

Педиатричната болница ще предлага денонощна спешна помощ и ще събере на едно място медици от 25 специалности. Болницата ще разполага със 142 легла, 12 от които реанимационни.

„Голямата ни цел е красивата и модерна сграда, оборудвана с последно поколение апаратура, да се превърне в болница от нов тип, в която децата да получават адекватно лечение и грижа, а родителите – нужната подкрепа", коментира кметът Димитър Николов, за който изграждането на болницата в Бургас е лична кауза.