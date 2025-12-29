Кабинетът в оставка решава утре за държавните резерви и военновременните запаси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерският съвет в оставка ще проведе заседание във вторник, 30 декември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, приета с Постановление № 234 на Министерския съвет от 2003 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втори швейцарски принос към избрани държави - членки на Европейския съюз, за подкрепа на мерки в областта на миграцията.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

3. Проект на Решение за приемане на План за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията