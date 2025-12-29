Обявиха конкурс за съдебни заседатели за Окръжния съд в Пловдив

Документи се подават до 23 януари

Общинският съвет на Пловдив стартира избора на съдебни заседатели за Окръжния съд, съобщават от местния парламент. Ще бъде събрана временна комисия от общински съветници, която ще проведе процедурата за мандат 2026-2029г.

Членовете на комисията, избрани на последното заседание за тази година, са съветниците инж. Гошо Къчков, д-р Веселка Христамян, Стефан Послийски, адв. Виолета Константинова,

Яна Димитрова, Христо Йорданов, Николай Гюров, инж. Калин Милчев и Али Байрам.

Конкурсът за желаещите ще се проведе на два етапа - първият от които е прием на документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат изслушвани в публично заседание от комисията. Срокът за подаване на документи в деловодството на

Общинския съвет в Пловдив е 23 януари 2026 г. Определени са 75 броя съдебни заседатели, които следва да бъдат излъчени.

Желаещите трябва да са български граждани на възраст между 21 и 68 години, да имат завършено най-малко средно образование, да не страдат от психическо заболяване и да не са осъждани. Също така да имат постоянен адрес, който да попада в рамките на района на съда.

Съдебен заседател не може да бъде човек, който е осъждан, участва в политическа партия или работи в съда и прокуратурата.

Документите, които трябва да бъдат представени, са подробна автобиография, копие от диплома за завършено образование, медицинско удостоверение за психическо състояние и мотивационно писмо.