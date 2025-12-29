ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21996115 www.24chasa.bg

Издирват 22-годишен в района на Витоша, включени са и дронове

4132
Сняг на Витоша СНИМКА: Столична община

Два екипа на „Търсене и Спасяване - България" издирват изчезнал 22-годишен мъж в района на Витоша. Дейностите по търсенето му се провеждат след подаден сигнал и в координация със Столичната дирекция на вътрешните работи. В акцията е включен и дрон за оглед на труднодостъпни райони, съобщи NOVA.

От службата апелират гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

По първоначална информация той е изчезнал вчера, съобщава БТА. 

Сняг на Витоша СНИМКА: Столична община

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)