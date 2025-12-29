ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дигиталният музей прави културата ни по-достъпна,­...

Полша е лидер по смъртни случаи при инциденти с влакове - 163, в България са 15

България е на 13-о място по смъртни случаи при железопътни инциденти за 2024 г. СНИМКА: Pixabay

България е на 13-о място в Европейския съюз по смъртни случаи при железопътни инциденти за 2024 г. 15 са регистрираните фатални инциденти при жп злополуки у нас за 2024 г., сочат данни на Евростат. Бройката е същата и за 2023 г.

Въпреки това лидер в негативната класация е Полша - цели 163 смъртни случая при жп инциденти за 2024 г. На второ място се нарежда Германия със 142, а на трето място е северната ни съседка Румъния със 65 смъртни случая. Челната петица се допълва от Франция и Италия.

Словения и Люксембург са единствените две държави без нито един смъртен случай при жп инциденти, а Ирландия и Естония имат само по един такъв.

Най-голям спад отбелязва пък Гърция - от 60 загинали при жп злополуки през 2023 г. пада на само 6 през 2024 г.

Европейският съюз отбелязва цялостен спад от 11% през 2024 г. спрямо предходната година - сега са 750 смъртни случая спрямо 841 през 2023 г.

Евростат посочва още, че 2/3, или 65,6% от фаталните случаи са свързани с неоторизирани лица на релсите, а тези с работниците в железниците са само 3,6% от общия брой злополуки.

