Русе с обновено футболно игрище и съоръжение за овчарски скок

Кметът Пенчо Милков, заместник-кметът Борислав Рачев и директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов разгледаха две нови спортни придобивки за спортуващите в Русе. Това са малкото футболно игрище в Спортния комплекс „Локомотив" и съоръжението за овчарски скок, познато като скочище, в Спортния комплект „Ялта".

Изцяло реновиран е изкуственият терен за футбол в СК „Локомотив". Поставена е нова настилка, обновени са маркировката и вратите. На игрището ще имат възможност да тренират малки и големи футболни надежди от Спортното училище, Футболната школа „Атлетико", ФК „Локомотив", както и подрастващите, които ще имат контролиран достъп до терена. Милков и Рачев коментираха, че това е още една стъпка за подобряване на спортната инфраструктура в общината и за създаването на по-добри условия за безопасна игра. Проектът беше реализиран в кратки срокове и с внимание към качеството, за да може съоръжението да се използва целогодишно.

В Спортния комплекс „Ялта" вече е монтирано ново оборудване за дисциплината „Овчарски скок". Скочището е френско производство с дължина 8 м, ширина 6 м и височина 7 м. Досега Русе разполагаше само с едно такова съоръжение, което беше предназначено за тренировки на юношите, а мъжете и жените нямаха възможност да го ползват. Със закупуването на новото оборудване се дава възможност за по-добра и успешна подготовка на всички спортисти.

Овчарският скок е част от лекоатлетическите дисциплини и от Олимпийските игри. Сега новият уред позволява в Русе да бъдат организирани държавни първенства по лека атлетика. Кметът Пенчо Милков изрази надежда съоръжението да мотивира много деца да спортуват и пожела на състезателите да скачат и да мечтаят високо.