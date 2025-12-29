ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дигиталният музей прави културата ни по-достъпна,­...

По-малко ток по празниците сме изхарчили тази година

Потреблението е намаляла спрямо миналата година. Снимка: Pixabay

По-малко ток по празниците сме изхарчили тази година, показват оперативните данни за потреблението на EVN в Югоизточна България.

В периода 24-28 декември клиентите на електроразпределителното дружество са консумирали общо 146 011 мегаватчаса електроенергия. Пикът е бил на 28 декември, съобщава Би Ти Ви.

Тези данни са по-ниски от стойностите за същия период на 2024 г., когато са консумирани 164 357 мегаватчаса.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 28 декември, когато е достигнал 1623 мегавата.

