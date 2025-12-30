Всяка зала в парламента ще има знамена и цветен герб

255 000 заделя Народното събрание за последната си поръчка за годината и в левове

Всяка зала в Народното събрание вече ще си има герб и знамена.

255 хил. лева е заделил парламентът за изработката на 20 месингови герба и близо 40 постамента за знамена, става ясно от открита процедура в сайта за обществени поръчки.

Пластичното изображение на герба трябва да е изработено от месинг, с висок релеф и пълноцветно. Хоризонталната му част трябва да е с размер 60 см. А в техническите параметри на заданието е подробно описано какво представлява гербът, лъвовете на него, щитът, короната, клонките с плодове, включително надписът “Съединението прави силата”.

Заедно с гербовете ще се поръчват и месингови стойки за знамена. Три ще са тройни и ще са с височина 2,2 метра, а накрайникът ще е копие. Предполага се, че ще се използват при делегации, когато към българския трикольор и флага на ЕС трябва да бъде добавен и такъв на трета държава. Други пет от стойките пък ще са двойни и най-вероятно ще стоят постоянно в залите със знамената на България и ЕС. Предвижда се да имат и допълнителна тръба за закрепване на знамето по цялата му ширина. Допълнително се поръчват и 30 броя единични пилона за знамена.

От друга пусната преди време обществена поръчка на Народното събрание пък стана ясно, че предстои подмяна на барелефа с останките от социалистическия герб от централната фасада на сградата и махане на пилона, на който преди 35 г. стоеше рубиненочервената петолъчка на комунистическата партия. Днес на пилона е закрепено националното знаме, но предстои то да бъде сложено на нова конструкция. Какво точно ще се прави обаче, ще стане ясно, след като бъде изготвено конструктивно обследване и съставяне на техническа експертиза на тази част от сградата на парламента, за което са заделени 150 хил. лв.