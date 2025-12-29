ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любовното "Пиу-пиу" било последното, което Бриджит...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21996836 www.24chasa.bg

Водата в Харманли вече може да се пие, уранът е в нормата

1688
Водата вече е годна за пиене и готвене. СНИМКА: Pixabay

Водата в Харманлийско вече е годна за пиене и готвене.

Падна забраната за ползване на водата от чешмите в град Харманли и селата Надежден и Остър камък за пиене и готвене. Уранът вече е в норма, показват последните резултати, публикувани от РЗИ- Хасково.

Проби са взети от четири пункта, а резултатите показват, че при допустими 30 микрограма на литър, уранът е в граници от 17,4 до 19,3 микрограма на литър, съобщава Би Ти Ви.

Забраната за пиене и готвене с вода от чешмите в Харманли и двете села бе въведена от РЗИ на 5 декември, след като бе отчетено, че естесвеният уран е малко над нормата.

От общината осигуриха трапезна вода за социалните заведения, обществената кухня и детските градини, а в града и селата обикаляха водонски по график.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Водата вече е годна за пиене и готвене. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)