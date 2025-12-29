Водата в Харманли вече може да се пие, уранът е в нормата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водата в Харманлийско вече е годна за пиене и готвене.

Падна забраната за ползване на водата от чешмите в град Харманли и селата Надежден и Остър камък за пиене и готвене. Уранът вече е в норма, показват последните резултати, публикувани от РЗИ- Хасково.

Проби са взети от четири пункта, а резултатите показват, че при допустими 30 микрограма на литър, уранът е в граници от 17,4 до 19,3 микрограма на литър, съобщава Би Ти Ви.

Забраната за пиене и готвене с вода от чешмите в Харманли и двете села бе въведена от РЗИ на 5 декември, след като бе отчетено, че естесвеният уран е малко над нормата.

От общината осигуриха трапезна вода за социалните заведения, обществената кухня и детските градини, а в града и селата обикаляха водонски по график.