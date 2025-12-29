Делото за мародерство срещу обвинения в убийството на жена си в Бегово тръгва отначало

В присъдата по това обвинение се приема, че Любомир Петров е виновен за смъртта на Красимира Куковска, което е недопустимо според ВКС

Повече от 5 години след смъртта на 21-годишната Красимира Куковска в пловдивското село Бегово делото за мародерство срещу бащата на децата й Любомир Петров тръгва отначало. Решението за това е на ВКС и беше произнесено повече от година след разглеждането на казуса.

Делата срещу Любомир Петров са две. Първото е по обвинение, че на 11 септември 2020 г. е застрелял с пушка Красимира Куковска, след като отношенията им се влошили и тя го накарала да напусне дома й. То не е приключило, защото имаше отвод на прокурора, после и на съдията. Другото е за изтеглените след смъртта й от нейна сметка 4000 лв. с 10 трансакции. Според прокуратурата той е направил това без съгласието на двете им дъщери - едната тогава била на 2 години, а другата - на няколко месеца. Присъдата на Петров за тегленето на сумата беше година и половина условно и глоба от 4000 лв. ВКС отменя това наказание, защото е произнесено в нарушение на презумпцията за невиновност. "Подсъдимият е обявен за виновен в убийство, преди изобщо по този въпрос да е проведено съдебно производство и да има окончателна присъда", е записано в мотивите на върховните съдии, които наричат това "недопустим процесуален подход".

Така процесът тръгва отново в Окръжния съд в Пловдив. Другото дело - за убийството, продължава и следващото заседание е на 22 януари догодина.