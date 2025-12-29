Жълт код за силни ветрове в почти цялата страна и утре

Жълтият код за силни ветрове в почти цялата страта остава в сила и за утре. Предупреждение са за опасно силни пориви със скорост до 90 км/ч.

Максималните температури ще бъдат от 4° до 9°, в София - около 6°, по Черноморието - между 8° и 11°. В планините и утре ще бъде слънчево, но ще продължи да духа бурен северозападен вятър.

Мартин Славчев, дежурен синоптик в НИМХ заяви пред БНТ:

"Действително вятърът в следобедните часове отслабна, но има райони, където все още има пориви до 20 метра в секунда, като например Лом, Оряхово и на места в Дунавската равнина. Това отслабване е временно, утре отново, както виждате и от картата, има обявен жълт код за силен вятър със средна скорост от 14 до 19 метра в секунда, все още на места и до 20, може и повече. В новогодишната нощ ще бъде доста студено, особено в Западна България и в котловините, като на места там температурите могат да достигнат до около минус 10 градуса, тъй че нека всички граждани да имат предвид, когато са навън и празнуват Нова година, че ще бъде особено студено. В началото на следващата година предстои повишаване на температурите, като вятърът тогава ще се обърне от юг-югозапад, като ще има повишаване на дневните температури, сутрешните все още ще са ниски."