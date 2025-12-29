Режисьорът Валери Милев, свързван с порнофилми, заловен на магистрала “Тракия” да кара дрогиран, арестуван е

Полевият тест отчел кокаин и амфетамин

Полицаите го спрели, защото шофирал странно

Дрогиран с кокаин и амфетамини е бил хванат да кара режисьорът Валери Милев. Той е бил заловен зад волана на “Ауди А8” на магистрала “Тракия”, близо до Костенец, на 28 декември.

Милев бил спрян на магистралата за рутинна проверка, след като полицаите забелязали, че кара странно - престроявал се от една в друга лента, без да изпреварва. Затова униформените отбили колата.

Тествали го за алкохол и дрога, а вторият тест отчел наличието на кокаин и амфетамини. До тази вечер “24 часа” не успя да установи дали Милев е дал кръв за изследване, която да потвърди или отрече дали е карал дрогиран.

51-годишният режисьор бил задържан в районното полицейско управление в Костенец. Според запознати обаче е малко вероятно Милев да е взел амфетамини. Те

подозират, че дрогата е била примес на кокаина,

който режисьорът употребил.

Колата, която е карал, не е негова и затова няма да бъде конфискувана. Автомобилът е на името на известна автокъща, която търгува с луксозни возила. В момента в каталога ѝ личат 4 модела “Ауди А8”. Най-скъпият се продава за 124 хил. лева, а най-евтиният - за 50 хил.

Ако бъде признат

за виновен,

Милев ще трябва да плати стойността на автомобила

Освен това рискува до 3 години затвор. Най-вероятно обаче ще получи условна присъда, защото това е първият път, в който той е заловен да кара дрогиран, няма и провинения за алкохол. По закон всяко първо наказание, което е до 3 години затвор, винаги е условно. Режисьорът не е осъждан. В шофьорското му досие има предимно наказания за превишена скорост, но книжката му не е била отнемана - тази санкция се налага за шофиране с повече от 40 км/ч над ограничението в населено място и над 50 км/ч над ограничението на междуградски път.

Валери Милев има дълга и разнообразна кариера като режисьор. Макар да е известен предимно с клиповете си, заснети за чалга певици, той е работил и с Ицо Хазарта. Именно Милев е зад видеото “Имам човек” на евродепутата.

Снимал е видеата на Слави Трифонов и “Ку-ку бенд”

към песните “Искам те”, “2023”, “Ти си наред”. Работил е често и с фолкпевиците Камелия и Емилия.

Режисирал е и един от филмите от поредицата филми на ужасите “Погрешен завой”. Негово дело е шестата лента, озаглавена “Последно убежище”. Тя служи за рестарт на поредицата, чийто първи филм събра над 23 млн. долара от билети.

Сред другите му филми попадат “Куршуми на справедливостта”, “Код:Червено” и “Избий ги всичките 2”. Първата му пълнометражна лента пък е филмът Re-kill - американска продукция, излязла на екран през 2011 г. Тя е с впечатляващия за българските стандарти бюджет от 9,5 млн. долара. Повечето филми на Валери Милев са в жанра ужаси.

Името му се свързва и с порнофилми. Преди да се насочи към режисурата, е учил ветеринарна медицина. Отказва се от нея и завършва кинорежисура в Нов български университет през 1999 година.