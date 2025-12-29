ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любовното "Пиу-пиу" било последното, което Бриджит...

Журналистът Камен Алипиев-Кедъра е приет в болница

Камен Алипиев в болницата. Снимка: Фейсбук

Популярният спортен журналист и коментатор Камен Алипиев-Кедъра е приет в болница с бронхоспазъм. Ето какво пише той в социалните мрежи:

"От сутринта се чудя дали да ви занимавам с това, но тъй като е поучително, ще ви кажа следното: слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание. Чичо ви не го направи и вместо да отиде на (поне един) Стефановден, да се качи на Черни връх, да бъде част от величествения трибют в чест на Леми Килмистър и да отида на най-интересния мач от българското баскетболно първенство тази вечер във Варна, той си седи кротко в болницата и му вливат разни безалкохолни неща през абокат, защото от много акъл си причини бронхоспазъм. В резултат на това може да пропусне и нова година, и Васильовден и да си прекара много добре. 

Камен Алипиев в болницата. Снимка: Фейсбук

Публикувахте от Kamen Alipiev в Понеделник, 29 декември 2025 г.

