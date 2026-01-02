10-годишният Коки, който събира и изважда 4-цифрени числа за секунда, мечтае да е архитект

Момчето от Гоце Делчев победи в тв шоуто "България търси талант" - сега целта му е стане първи на международни състезания по ментална аритметика

Един малък математически гений завладя сърцата на хиляди зрители и стана деветият победител в тв шоуто "България търси талант".

10-годишният шампион в менталната аритметика Константин Червенков от Гоце Делчев, тръгна с наградата от 90 хил. лв. Той получи "златен" бутон от фолкпевицата Галена, която бе член на журито.

Коки демонстрира силна концентрация

и перфектно се справи със събиране и изваждане на 30 четирицифрени числа, които се сменяха на екрана за части от секундата.

Успоредно с това момчето рецитираше емблематичното стихотворение "Аз съм българче". Върхът на неговото изпълнение бе решаването на две задачи едновременно. На екрана се появяваха различни числа в две колони, които трябваше да се събират или изваждат едновременно. По уникален начин, демонстрирайки хладнокръвие, спокойствие и концентрация, Коки показа, че е истински вълшебник с абакуса (сметало, което се използва за аритметични изчисления, изобретено преди новата ера).

Пред цяла България доказа своя невероятен талант и защити шампионските си титли в ментално-аритметични надпревари.

Даде 100% верни отговори и това буквално взриви публиката и журито, а зрителите пред екраните му дадоха първото място с изпращането на есемеси.

Съучениците му от Второ ОУ "Гоце Делчев" го посрещнаха с шпалир и

аплодисменти,

както и с плакати "Шампион". Четвъртокласникът им раздаваше автографи като истинска звезда. Отличникът Коки демонстрира как смята четирицифрени числа.

"Участието ни в "България търси талант" бе уникално приключение. Коки показа неща, които са извън представите на хората на какво е способен човешкият мозък. Горд съм, че цяла България го оцени. Хората съзряха потенциал в момчето. Получаваме хиляди поздравления", казва учителят му Ангел Атанасов.

Когато разбрал за предварителния кастинг за предаването, преподавателят веднага решил, че момчето трябва да участва. Преценил бързо, че Коки има много успехи, но притежава нещо специално – той е изключително честен, отговорен и с добро сърце, което трябва да бъде видяно.

"Казах си: Ако не Коки, то кой? И така той си заслужи приза, защото беше перфектният участник за това предаване", допълва учителят.

За победителя пък задачите на финала му били "малко лесни" и въобще не бил притеснен, защото за него математиката е забавление.

Още на 5 г. знаел таблицата за умножение - майка му забелязала, че детето има афинитет към цифрите. През април 2022 г. го завела в школата по ментална аритметика и заедно гледали демонстрационни уроци. Коки бил категоричен, че иска да остане и да се развива там.

Само след 3 месеца станало ясно, че момчето има потенциал и е много усърдно. От 2 г. се явява на национални и международни състезания и има 12 купи.

"Сработихме се с него. Той има талант и желание. Достигна много високо ниво, всеки път ме изумява. Каквото и да му дам, прави го със старание и постоянство.

Нивата му не се срещат често, но и той трябва да е предразположен към такива скорости

Най-хубавото на моята професия е, че работим с безграничния потенциал на децата и всеки път се питаш докъде ли може да стигне", разказва менторът на 4-класника, който мечтае да е супершампион в менталната аритметика на световно ниво. Кметът на Гоце Делчев Владимир Москов награди Константин, майка му Здравка и учителя Ангел.

Момчето се представя изключително добре по всички учебни предмети.

Любими са му литературата, английският език и физическото.

Ходи на плуване и тренира бразилско жиу-жицу. Мечтата му е да стане архитект, въпреки че в рода му няма хора с такава професия. Затова и след менталната аритметика най-много обича конструкторите. По-малкото му братче също посещава школата по ментална аритметика, прекъснал за кратко и от началото на 2026 г. пак ще е на занимания.

Предстои момчето заедно със своя учител Ангел Атанасов да изготвят график за участие в състезания през следващата година. Освен националните със сигурност ще има и едно международно присъствено.

"В последните години има все повече деца, добри по ментална аритметика,

изявяват се успешно и на международни състезания. Силни конкуренти са ни Виетнам, Русия, Тайван. Там боравят с абакуса в училище. Ние обаче също не отстъпваме по постижения", допълва менторът.

Още не е коментирал с Коки как ще оползотвори паричната награда, но знае, че детето иска да задели средства за образование и за участие на международни състезания.

Константин бе поканен на среща и при кмета на Гоце Делчев Владимир Москов. Момчето заедно с преподавателя и майка си Здравка гостува на ръководството на общината.

"Изключително сме впечатлени от теб, от таланта ти и от твоето представяне. Ти си гордост за нашия град и всички много се радваме на твоята победа", с тези думи кметът посрещна шампиона. По време на разговора Коки и неговият учител споделиха своите вълнения покрай участието си в предаването, както и емоциите, които са изпитали по време на финала и след победата.

"Не само целия град те подкрепяше, целият район беше с теб. В моето семейство всички изпратихме максималния брой есемеси, това са направили и много от колегите, както и голяма част от нашите съграждани. Ти си нашето прекрасно дете чудо", сподели още Москов.

"Коки е млад мъдрец, който притежава много качества и затова постигна победата. Нищо не успя да го разконцентрира, запази самообладание и

не се притесни от голямата сцена и многото публика

Той е прекрасно и много отговорно дете, което е родено да бъде победител и дори не показа изцяло възможностите си, защото те са много по-големи", каза учителят му Ангел Атанасов. И призна, че до момента Константин е спечелил всички титли в менталната аритметика въпреки скромната си възраст.

Той все още не може да осъзнае в пълна степен всичко това, което се случва, но е много щастлив от успеха си. Като истински борец Коки направи демонстрация на своите умения и пред ръководството на община Гоце Делчев, като се справи блестящо.

За благодарност и признание за големия успех на Константин кметът Москов му връчи почетния знак на града, както и много подаръци, сред които нов лаптоп и голям конструктор. Подаръци имаше и за учителя Ангел Атанасов, и за семейството на успешния математик.