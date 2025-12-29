Официален доклад: Няма никакво замърсяване на въздуха от "Кроношпан"

Не е установено превишаване на нормите за допустими вредни емисии от „Кроношпан" според доклад за качеството на въздуха във Велико Търново

Представени резултати от различни измервания не установяват нито едно превишаване на определените в Комплексното разрешително норми за допустими вредни емисии на дървопреработвателното дружество „Кроношпан България" във Велико Търново. Това се посочва във финалния доклад на Междуведомствената работна група за качеството на въздуха във Велико Търново, създадена на 4 ноември 2025 г. със заповед на министъра на здравеопазването, публикуван на страницата на здравното министерство.

Експертите са извършили анализ на наличната документация, предоставена от компетентните институции, относно факторите на околната среда на територията на града и условията на работа на производствената площадка на „Кроношпан", както и оценка на възможната им взаимовръзка със здравното състояние на населението. В рамките на работата си групата е разгледала данни от извършени проверки, контролни и собствени измервания на емисиите в атмосферния въздух, информация от здравни заведения и спешните служби, както и материали от контролните органи по околна среда и условия на труд.

Съгласно представената от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново информация, основните оплаквания на населението в града са свързани с миризми и дразнене на лигавиците на очите и горните дихателни пътища в жилищни зони. През 2024 г. са постъпили 47 сигнала срещу дейността на „Кроношпан", а в периода от януари до ноември 2025 г. те рязко се увеличават до общо 430, като оплакванията са еднакви.

През 2024 г. на площадката на дружеството са извършени 28 проверки, от които седем планови по годишен график за измерване на емисии в атмосферния въздух, една планова във връзка с изпълнение на условията в комплексното разрешително, три извънредни по постъпил сигнал за шум и 17 извънредни по сигнали за обгазяване, неприятни миризми и прах от дейността на дружеството. От началото на 2025 г. до настоящия момент на дружеството са извършени 49 проверки, от които четири планови по годишен график за измерване на емисии в атмосферния въздух, три извънредни по постъпили сигнали за шум, излъчван в околната среда, три извънредни проверки по заповед на директора на РИОСВ – Велико Търново и 40 извънредни по сигнали за обгазяване и неприятни миризми от дейността на дружеството.

Основни източници на емисии са четири изпускащи устройства към двете сушилни инсталации, съответно към линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и линия за производство на плоскости от фибри със средна плътност (МДФ), и аспирациите към пресите на всяка от линиите.

От провежданите през 2024 г. и 2025 г. контролни, собствени периодични и собствени непрекъснати измервания на емисиите в атмосферния въздух от източниците, разположени на производствената площадка на дружеството, няма установени превишения на нормите, заложени в Комплексното разрешително на предприятието. Независимо от горепосоченото, при проверка на постъпилите през годините жалби и сигнали се установяват постоянно нарушения във връзка с отделяните при процесите на сушене и пресоване интензивно миришещи вещества. Въпреки спазването на нормите за допустими емисии, при температурни инверсии и вятър в посока югоизток, те се разпространяват извън площадката под формата на мъгла със синкав лазурен оттенък и предизвикват дискомфорт на живеещото в близко разположените райони население. През 2024 г. за констатирано разпространение на миризми извън територията на площадката на дружеството са съставени и връчени три акта за установяване на административно нарушение, а от началото на 2025 г. – осем акта за неизпълнение на същото условие, като всички издадени наказателни постановления са в процес на обжалване. Тъй като към нивата на фини прахови частици имат принос много сектори – бит, транспорт, промишленост, то не може да бъде направен еднозначен извод, че причина за превишенията е цехът за производство на плочи от дървесни частици, стопанисван от „Кроношпан България" ЕООД, е записано в доклада.

На основание данните от наличните към момента измервателни станции за качеството на атмосферния въздух (КАВ) е възможно да се обобщи, че установените концентрации на различните замърсители от предприятието във въздуха на Велико Търново са в рамките на допустимите норми и измерените стойности не свидетелстват за повишен здравен риск за населението на града.

В доклада се посочва, че на практика от службата по трудова медицина, обслужваща предприятието на територията на Велико Търново, не е предоставен обобщения анализ за здравното състояние на работещите в него. Затова са необходими допълнителни данни, за да бъдат характеризирани условията на труд и изготвена пълна оценка на риска, поясняват експертите.

Според предоставените статистически показатели, здравното състояние на населението от общината е без съществени различия с показателите за цялата област Велико Търново по отношение проследените групи заболявания, които са най-чувствителни към факторите на околната среда. Наличните данни по отношение на заболеваемостта не свидетелстват за влошаващо се здравно състояние на хората в общината. Статистическият анализ установява отсъствие на повишена обращаемост на населението на община Велико Търново към спешна медицинска помощ на календарните дати, на които са подавани сигнали срещу дейността на „Кроношпан". В тези дни няма увеличение и на заболеваемостта и болестността от респираторни заболявания в три от болничните заведения в града. Въпреки това, експертите обръщат внимание, че този резултат не доказва отсъствие на отрицателно здравно въздействие. Той единствено свидетелства, че евентуалното разпространение на миризми извън границите на площадката на предприятието през дните с подадени сигнали до РИОСВ, не причинява остро влошаване на човешкото здраве до степен, при която се налага засегнатите лица спешно да потърсят медицинска помощ, съобщава БТА.

В доклада на междуведомствената работна група е записано, че според разгледаните документи системното излагане на населението на Велико Търново на индустриални миризми представлява отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Досегашните контролни проверки и мерки не са достатъчни и в тази връзка РИОСВ във Велико Търново следва да предприеме всички законово определени административни мерки за привеждането на дейността на инсталацията, в съответствие с изискванията на комплексното разрешително. Експертите настояват да се изиска от „Кроношпан" да осъществи обследване и анализ, за да предложи съответни коригиращи мерки, с план-график за изпълнението им. При условие, че производителят използва най-добри налични техники, направил е реорганизация на технологичния процес, закупил е и монтирал допълнителни филтриращи системи и независимо от това продължава да създава дискомфорт на населението в района следва компетентните контролни органи да изискат да реализира допълнителни мерки, които да гарантират в най-кратки срокове решаването на възникналите проблеми.