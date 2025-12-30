Проектът за първа индустриална зона в с. Тополи е основата на визия за дългосрочно развитие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Варна с модерен подход към планирането

Идеен проект за създаване на нова индустриална зона в района на Варна поставя основите на дългосрочна визия за икономическо развитие, насочена към привличане на инвестиции, създаване на работни места и по-добро използване на стратегическото географско положение на града.

Проектът предвижда изграждането на индустриален парк върху терени в землището на село Тополи, разположени в близост до ключови транспортни връзки – пристанище Варна, основни пътни артерии, жп инфраструктура и международното летище. Именно тази свързаност се разглежда като едно от най-големите предимства на бъдещата зона.

Разработката е инициатива на Камарата на строителите в България - Областно представителство Варна, Камарата на архитектите - Регионална колегия Варна, Съюза на архитектите в България - Дружество Варна, и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - Регионална колегия Варна.

Идеята не е нова и е дискутирана в годините, но Варна остава последният голям град у нас без индустриална зона.

Крайно време е да имаме работеща индустриална зона, независимо какви стъпки ни предстоят като администрация, заяви при представянето на проекта кметът на Варна Благомир Коцев.

По думите му предложението за нова индустриална зона е в интерес на всички варненци и предлага посока и пример за правилно развитие на градоустройството в община Варна, а ползотворният диалог и обединяването между всички браншови организации в постигането на тази цел са добър знак.

Администрацията ще свърши каквото трябва, обеща кметът, а общинският съвет трябва да реши начините за обезпечаване на финансирането на идеята.

Проектът е изработен от екип с ръководител арх. Христо Топчиев и се състои от задание, опорен план, подробен анализ на собствеността, както и от идейна и работна структурна схема, на база които община Варна може да организира обществена поръчка за изработване на подробен устройствен план и да гарантира цялостна концепция за развитието на така необходимата на варненската индустрия нова производствена и складова зона. Според кмета Благо Коцев крайно време е градът да има работеща индустриална зона. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР ОБЩИНА ВАРНА

Според предложението

Западна промишлена зона ще бъде разположена на площ от близо 1700 дка,

като частните имоти в нея ще заемат 1230 дка.

Общината ще получи възможност да придобие 410 дка собственост, което от своя страна ще предостави възможност за допълнителни инвестиции в инфраструктурата.

Сред основните цели на проекта са привличане на български и чуждестранни инвеститори; разкриване на нови работни места; диверсификация на местната икономика извън туризма; увеличаване на приходите в общинския бюджет.

Според експерти подобни индустриални паркове могат да задържат млади специалисти в региона и да създадат условия за устойчив икономически растеж.

Идейният проект залага на съвременно индустриално планиране, включително ясно обособени зони, възможности за поетапно развитие и интеграция с околната инфраструктура. В перспектива това позволява гъвкавост – зоната може да се развива спрямо реалния интерес на бизнеса и нуждите на пазара.

Създаването на нова индустриална зона се разглежда като част от по-широката стратегия за балансирано развитие на Варна – град, който съчетава туризъм, образование, морска икономика и индустрия. Подобен проект може да засили ролята на Варна като икономически център на Североизточна България и да я позиционира по-устойчиво в национален и регионален план.

Макар проектът все още да е в идейна фаза, той вече очертава ясна посока – към по-добра свързаност, повече икономически възможности и дългосрочна визия за развитие на града, смятат експерти.