Почина един от основателите на ДПС в Пловдив Гюрсел Алиев, който си татуира Доган на ръката

Един от основателите на ДПС в Пловдив и бивш градски лидер на партията Гюрсел Алиев е починал. "Говореше истината, дори когато беше неудобна. Затова беше уважаван. Затова беше слушан. Затова беше легенда за Пловдив", написа местният лидер на "ДПС-Ново начало" Али Байрам, който съобщи за смъртта му.

По думите му Алиев няма да бъде забравен, защото "легендите не си отиват". Описва го като философ, който оставя следи у хората.

Вижте цялото съобщение на Али Байрам:

Днес Пловдив е по-тих.

Отиде си човек, който не просто живя в този град, а го мислеше, усещаше и обичаше. Философ по дух, по дела и по начин на живот. Човек, който не говореше празно, а оставяше следи – в разговорите, в идеите, в хората. Той обичаше живота такъв, какъвто е – сложен, понякога жесток, но винаги смислен. Обичаше народа си, без да го идеализира. Говореше истината, дори когато беше неудобна. Затова беше уважаван. Затова беше слушан. Затова беше легенда за Пловдив. Всички го познаваха, а още повече – всички го помнеха с ума му, с думите му, с присъствието му. Той беше от онези редки хора, които не търсят внимание, но го получават, защото го заслужават. Остави след себе си книга – не просто текст, а отпечатък от мисленето му, но остави и нещо по-голямо: дирите си в този град – в улиците, в кафенетата, в дългите разговори, в поколенията, които е докоснал. Пловдив няма да го забрави, защото легендите не си отиват – те просто спират да говорят, но продължават да присъстват.

Поклон.