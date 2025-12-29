ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава издирването на 22-годишния мъж, изчезна...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21997342 www.24chasa.bg

Въоръжен ограби магазин за алкохол в София

2772
Мъжът се издирва от полицията. СНИМКА: Пиксабей

Въоръжен мъж ограби магазин за алкохол в София тази вечер. По информация на СДВР към 19.30 ч. е постъпил сигнал за нападение в магазин за алкохол на ул. "Ген. Стефан Тошев". Неизвестен мъж е влязъл в обекта, заплашил е продавачката и е взел от пари от нея. За момента сумата е неизвестна, жената не е пострадала, съобщи NOVA. Няма информация дали нападателят е бил маскиран. След като е получил парите, мъжът е избягал в неизвестна посока.

Мъжът се издирва от полицията. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)