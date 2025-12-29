ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава издирването на 22-годишния мъж, изчезнал на Витоша

Снегът на хижа "Алеко" КАДЪР: Фейсбук/Витоша планина

Продължава издирването на 22-годишния мъж на Витоша, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА.

По-рано от столичната полиция информираха, че младежът е изчезнал вчера, но сигналът е подаден днес от родителите му. В усилията по издирването на младежа се включи и служител на Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

От службата апелират гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

