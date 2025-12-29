Шофьор на рейс в Пловдив обиди деца, хвърлили си боклука в автобуса - съдът го глоби

Мъжът им се скарал и отказал да чисти сътвореното от тях, а едното му отвърнало, че това му е работата

Глоба от 100 лв. по Указа за борба с дребното хулиганство трябва да плати шофьор на автобус по линия №18 от градския транспорт на Пловдив, обидил деца, които изхвърлили боклуци в рейса.

Ситуацията се разиграла на 28 септември. Непълнолетно момче се срещнало със свой приятел и двамата посетили лунапарк в квартал "Тракия". Детето си купило понички с шоколадов сироп, след което с другия тийнейджър си хванали автобус в посока центъра на града.

Виждайки поничките, шофьорът посъветвал момчето да внимава, за да не изцапа рейса. Двамата приятели седнали на двойна седалка, а успоредно до тях се разположили двама техни познати. Докато пътували, водачът успял да види, че момчетата ядяли, шоколадът падал по пода, след което го размазвали с крака. Направил им забележка, но едно от тях казало, че сиропът е изцапал панталона на другото, а не автобуса. След това двамата приятели започнали да се навеждат, в опит да се скрият.

Момчетата се приготвили да слизат на бул. "Руски", в близост до Търговската гимназия, но шофьорът забелязал, че не носят кутията от поничките и ги попитал къде е. Те отвърнали, че са я хвърлили през прозореца, но тъй като не видял такова нещо, мъжът отишъл да провери. Заварил кутията на пода, а салфетките - напъхани между преградната стена и прозореца. Мъжът се скарал на децата и казал, че няма да чисти сътвореното от тях, а едното дете му отвърнало, че това му е работата. Водачът се ядосал и го накарал да събере боклуците, момчето се навело, взело ги набързо и казало, че няма повече да прави така. Мъжът ги обидил и им казал, че такива като тях не иска да вижда повече в автобуса си, който не е боклукчийски кош. Децата се разтреперили и след като вратите се отворили, побързали да слязат. Момчето се обадило на баща си, разказало му какво е станало, а той подал сигнал в прокуратурата. Според държавното обвинение в случая не става въпрос за престъпление, а за непристойна проява по смисъла на Указа за борба с дребното хулиганство.

Районният съд в Пловдив е взел предвид изразеното от страна на водача съжаление, както и че държанието му е било провокирано от непристойното и невъзпитано поведение на двете деца. И е определил глоба в минималния размер, предвиден в УБДХ.