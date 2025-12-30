Криминалист: Обирът, при който бяха открити гранати, е извършен от баща и син

Били са пияни, не можем да говорим за нещо, което дълго е обмисляно, заяви Иван Славов

Полицията реагира професионално, така се прави. Говорим за въоръжени мъже, открити са ръчни гранати. Колкото и комично да звучи случката, е сериозен инцидент и е можело да завърши доста по-сериозно.

Това каза криминалистът Иван Славов в ефира на bTV относно снощния въоръжен обир на магазин за алкохол в столичния район "Красно село". Престъплението е било извършено от двама мъже, а в колата им били открити и гранати. Обирджиите успяват да избягат и се скриват във вход на жилище до улиците "Дебър" и "Дойран". Районът е отцепен, на място имаше 2 линейки, повече от 5 полицейски коли и спецчасти.

"Става дума за баща и син, които в момент на опиянение решават да ограбят магазин за алкохол до блока им. Не можем да говорим за нещо, което дълго е обмисляно", коментира Славов.

"Дори да е детска играчка автомата, има играчки, които много наподобяват истинското оръжие. Каквото и да е, свършило им е работа, за да заплашат хората в магазина. Нещата не са за пренебрегване, предстои да се докаже дали става дума за бойни гранати, защото те могат да убият много хора", каза още криминалистът.

Според Славов това било "глупаво престъпление". Традиционно по време на празниците се извършвали такъв тип престъпления: грабежи и въоръжени обири, каза още той.