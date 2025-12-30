ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Труп на жена е открит в столичния квартал "Надежда"

Полиция СНИМКА: Архив

Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1". Сигналът е получен в СДВР в късния следобед. Тялото е открито в изоставен трафопост. Самоличността на жената все още не установена, не е ясна и точната възраст. По първоначални данни става въпрос за млада жена, предава БНТ.

Съдебни лекари трябва да установят дали по тялото има следи от нанесен побой и изгаряния.

Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено.

